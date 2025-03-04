Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sıkıntılı bir süreç geçiren İYİ Parti’de art arda istifalar yaşandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre "İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini" ifade eden Beker, CHP rozeti takmaya hazırlanıyor.

CHP'ye katılacak

İYİ Parti'den Kasım 2023 tarihinde istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü CHP'ye katılacak. Beker'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti

Adnan Beker 2023 yılında tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti.