İhracatın şampiyonları belli oldu...

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Programlarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılarak zirvedeki isimlere ödüllerini teslim etti.

Burada katılımcılara da hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında siyasi gündeme ve ekonomiye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

"İŞİ ŞANSA BIRAKMIYORUZ"

Dünyadaki küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

"EKONOMİ PROGRAMI GÜVEN TAZELEDİ"

Türk ekonomisinin 19 çeyrek boyunca büyüme kaydettiğini belirten Erdoğan, "Popülist politikalara tevessül ederek ülke ve milletimize bedel ödetmedik. Son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, güven tazeledi. Risk primimiz düşüyor, TL'ye güven yükseliyor" diye konuştu.

ENFLASYON MESAJI VERDİ

Enflasyon için yıl sonunu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonla mücadelede tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan "Muhalefetin, Türkiye'yi batağa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik." vurgusu yaptı.

"BU GÜNLERE DİKENSİZ GÜL BAHÇELERİNDE YÜRÜYEREK GELMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İhracatın şampiyonları olarak ödül alanları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. TİM 33 yıldır sadece bir çatı kuruluşun ötesinde ihracatın stratejik aklını oluşturan, sektörleri ortak akılda buluşturan bir vizyon merkezi haline geldi. Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakıyor. Bütün ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecimize kadar herkesi tebrik ediyorum. Bizler alın terini akıl ve vizyonla yoğurarak çalışan ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Zorlukları aşarak, bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır.

"İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEM KIRILMALARIN YAŞANDIĞI DÖNEMDİR"

İçinden geçtiğimiz dönem, derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi kırılmaların yaşandığı bir eşik halindedir. Salgının tetiklediği krizin yol açtığı tahribat henüz tam anlamıyla tamir edilemedi. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlikleri daha da derinleştiriyor. Birçok alanda risklerin arttığı süreçle karşı karşıyayız. Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz. "TÜRK LİRASI'NA GÜVEN ARTIYOR" Şimdiye kadar ülkemizi bölgemizi savaşların çeperinde tutmayı başardık. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarıların kazanıldığı bir yıl oldu. Ekonomimimiz yüzde 3,2 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gerçekleştirdik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini artırdık. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Türk Lirasına güven artıyor. Enflasyon bir yıldır kesintisiz geriliyor. Mayıs ayındaki enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesinde. Yıl sonunda 20'li rakamları görmeyi hedefliyoruz. "İHRACATIMIZI YAYMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ" 2024 yılı ihracat açısından rekorlar yılı oldu. 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan firma sayısı 18'e çıktı. 2025 yılında aynı ritimle yola devam ediyoruz. Mayıs ayında ihracatımız yüzde 2,7'lik artış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde mal ihracatı yüzde 3,5 artış gösterdi. Hizmet ihracatı tarafında da oldukça iyiyiz. Türkiye'nin ihracatındaki artış yalnızca nicelik değil nitelik olarak da büyük değişim gösterdi. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 101 milyar doları aştı. İhracatımızı yaymak için çalışmaları sürdürüyoruz. İhracatta yer alan kadınlarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum. 2024 yılında mal ve hizmet ihracatını desteklemek üzere 24,7 milyar liralık kaynağı firmalarımıza verdik. "UZAK ÜLKELERE 50 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ" Jeopolitik gerilimlerin artması gibi faktörler, ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırmamızın gerekliliğini bir kez daha hatırlatmıştır. 2028'e kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara, İİT ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Savunma ve havacılık, beyaz eşya, otomotiv, enerji gibi pek çok sektörde imalat sanayii üreticilerinden biriyiz. 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Silahlı-silahsız insansız hava araçlarında önde gelen ülkeler arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor. Zırhlı kara araçlarında küresel bir markaya dönüştük. İHA'lardaki başarıyı inşallah savaş uçaklarında elde edeceğiz. İş bilmezlere rağmen bunları başaracağız. "NİCE BAŞARILARI BİRLİKTE YAZACAĞIZ" Türk dizileri 250'yi aşkın ülkede 800 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. Dizileri izleyerek Türkçe öğrenmiş gençlerle karşılaşıyoruz. Salgınlar, savaşlar, krizler bunların hiçbiri bizi yolumuzdan geri koymadı. Türkiye'nin ihracatçıları asla geri adım atmadı. Sizin başarılarınız ilham kaynağı oldu. Sizden beklentimiz yalnızca üretmeniz, satmanız değil kutlu yürüyüşümüze eşlik etmenizdir. Nice başarıları birlikte yazacağız. Önünüze örülen duvarları birlikte aşacağız. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü beraber gerçekleştireceğiz. Biz maraton koşucusuyuz, yükümüz ağır, yolumuz uzundur."