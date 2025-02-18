Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Karadeniz Ereğlispor liderliğini açık ara sürdürürken temsilcimiz Mimar Sinanspor’un ise galibiyet hasreti devam ediyor.

Karadeniz Ereğlispor, Taşköprüspor deplasmanından tek golle üç puanı alarak ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti. Ereğlispor en yakın rakibi ile puan farkını 10’a çıkardı 3. lig yolunda büyük avantaj yakaladı.

İkinci sıradaki Çubukspor ise Bartınspor deplasmanından 2-0’lık galibiyet ile dönerek lig ikinciliğindeki konumunu sağlama aldı ve en yakın rakibi ile farkı dörde çıkardı.

Ligin 20. hafta maçlarında üç maç 1-1 beraberlik ile biterken iki maç ise 1-0’lık skorlarla tamamlandı. İki farklı kazanan tek takım ise Çubukspor olurken maçların ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor.

Grupta düşme hattındanki takımlardan Hacettepespor ile Kırıkkale Yahşihanspor takımları kazanarak düşecek takımlarda sıkıntıyı artırdı.