Bölgesel Amatör Ligde ikinci yarı heyecanı başladı.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor ikinci yarıya Çankırı FK deplasmanında 3-0 mağlup olarak bu sezon en farklı mağlubiyetini aldı.

Grupta Karadeniz Ereğlispor ikinci yarının ilk maçında Çarşambaspor deplasmanında çok zorlansada maçtan 4-3 galip ayrılarak takipcileri ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı.

Çubukspor ise Hacettepespor deplasmanında 3-2 kazanıp lideri takibini sürdürdü.

Bartınspor ise Eflanispor deplasmanında 1-1 berabere kalarak iki puan kaybı yaşadı.

Çankırı FK ise Mimar Sinan’ı 3-0 yenerek dördüncü sıraya yükseldi. Sorgun ise sahasında Keçiören Bağlum ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 17. hafta maçları pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Mimar Sinanspor pazar günü sahasında Sorgun Belediyespor’u konuk edecek.

Grupta haftanın kritik maçında ise lider Karaderiz Ereğlispor ile dördüncü sırada bulunan Çankırı FK arasında oynanacak.