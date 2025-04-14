Ahlatcı Çorum FK'nın genç yeteneği Eren Karadağ çıkışını sürdürüyor.

Geraldo'nun yokluğunda harika işlere imza atan Karadağ, Manisa maçının da yıldızı oldu.

Manisa ağlarına 2 gol birden atan Karadağ'ın performansı Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve yönetimini sevindirirken, Karadağ'ın önümüzdeki hafta oynanacak Amedpor maçında da Şanlı'nın en önemli kozlarından birisi olması bekleniyor.

Bu sezon kırmızı siyahlı forma ile 34 maça çıkan Karadağ, 7 gol 6 asistle takımına katkı sağladı.