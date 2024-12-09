Çorum FK’da Eren Karadağ’ın Manisa deplasmanında ilk 11'de forma şansı bulan Eren Karadağ performansı ile büyük beğeni topladı.

Kırmızı Siyahlı takımda bu sezon iniş çıkışlı bir grafik çizen Eren Karadağ hücum hattındaki sakatlıklar nedeni ile Manisa deplasmanında Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın ilk 11 forma verdiği isim oldu.

Eren Karadağ özellikle maçın ilk yarısındaki performansı ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Burak Süleyman’ın golünde asisti yapan Eren Karadağ Geraldo’ya da aynı güzellikle bir asist yaptı ve kendiside bir pozisyonda kaleciye takıldı.

Genç futbolcu bu performansı ile hücum hattında kanatların iyi bir alternatifi olduğunu gösterdi.