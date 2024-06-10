İki sezondur Çorum FK formasını giyen yeni sezonda da devam edecek olan Erkan Kaş bu kez imzayı nikah mamasında ve ömürlük attı.

Kırmızı siyahlı takımın başarılı futbolcusu ve istikrar abidesi Erkan Kaş cumartesi akşamı Polonozköy’de bulunan Grand Gala Vadi’de düzenlenen törenle hayatını Melisa ile birleştirdi.

Selma ve Erdal’ın kızları ve diyetisyen olarak görev yapan Melisa ile Cemile ve Şemsettin Kaş’ın oğulları Erkan Kaş’ı bu mutlu gününde aileleri ve yakınları ile birlikte Erkan Kaş’ın futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Törene Çorum FK’da birlikte forma giydiği isimler Atakan Cangöz, Sadık Arda, Ahmet Sağat, Fernat Yazgan, Emre Öztürk ve Mustafa Emre Yalçınkaya yalnız bırakmadı.

Çorum HAKİMİYET Erkan-Melisa çiftini tebrik eder ömür boyu sağlık, huzur ve mutlu bir evlilik diler.