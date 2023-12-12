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Gençler Ferdi Masa Tenisi grup birinciliğinde ise erkeklerde Çorum Gençlikspor’dan Ege Bolat kızlarda ise Ankara Şafaktepespor’dan Ela Su Yenter birinciliği kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ferdi grup birinciliğinde erkeklerde finalde iki Çorumlu sporcular final yaptılar. Çorum Gençlikspor’dan Ege Bolat ile Çorum Belediyespor’dan Abdullah Gürbüz finalde karşılaştı. Final maçında Ege Bolat rakibini yenerek birinciliği kazandı. Abdullah Gürbüz’ün gümüş madalya kazandığı bölge birinciliğinde Ankara Alt Yapı Gelişim’den Berk Akseli üçüncü Ankara Emek Masa Tenisi takımından Alim Ziya Soyalan ise dördüncü oldu.

Kızlarda ise Şafaktepe Gençlikspor’dan Ela Su Yönter birinci olurken Afadspor’dan Elizan Başar ikinci Ankara Şafaktepe Gençlikspor’dan Buse Koçak üçüncü Kastamonu Masa Tenispor’dan Beyzanur Korkmazer dördüncü olarak bronz madalya kazandılar.