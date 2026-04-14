Antalya Kemer’de devam eden Zafer Kupası Uluslararası Güreş Turnuvsında İskilip Belediyespor’un milli güreşcisi Özdenur Özmez yine rakiplerine puan vermeden tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 58 kiloda milli takımda mücadele eden Özdenur Özmez ilk turda Macar rakibini 7-0 ikinci turda milli takımdan arkadaşını 10-0 çeyrek finalde Kırgız rakibini, yarı finalde Kazak rakibini finalde de Kazakistanlı Bakytnur Anuzhan’ı sayı vermeden 10-0’lık teknik üstünlükle yenen Özdenur Özmez Avrupa Şampiyonası öncesinde çok iyi bir prova yaptı.

İskilip Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmer Hazır ile kulüp yönetim kurulu üyesi Murat Küyük bu orgazide güreşcileri yalnız bırakmadı. İskilip Belediyespor güreş antrenörü Adem Uysal 11-17 Mayısta Bulgaristan’ın Samakov kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde iyi bir prova olduğunu söyledi.

İskilip Beleriyespor’dan Esma Özmez ve Muhittin Kağan Karaca U 17 kategorisinde milli mayoyu giyecekler.