Ahlatcı Çorum FK’nın rakiplerinden Esenler Erokspor’da üçüncü teknik direktör Osman Özköylü oldu.

Özköylü’nün de bu sezonki üçüncü takımı Erokspor takımı oldu.

Ligde tehlikeli bölgeden çıkmak isteyen Esenler Erokspor sezona Mehmet Altıparmak ile başladı ardından Bülent Korkmaz’ı getiren sarı yeşilli takımda son maçın ardından Korkmaz ile ayrılık kararı alınmıştı.

Erokspor ligin kalan haftaları için sezon sonuna kadar Osman Özköylü ile anlaştı.

Osman Özköylü’nün de bu sezon üçüncü takımı Erokspor olacak.

Sezona Pendikspor’da başlayan Özköylü ilk yedi maçta alınan kötü sonuçların ardından ayrılık kararı aldı.

Sonraki haftalarda Iğdır FK ile anlaşan Özköylü yeşil beyazlı takımın maçında çıktığı sekiz maçta bir galibiyet alınca ordan da ayrılmıştı.