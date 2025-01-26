Çorum Eczacı Odası Başkanı Eczacı Erol Afacan’ın iş yerinin camları dün akşam kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından kırıldı.

CAMLAR KIRILDI, BİLGİSAYARLARA ZARAR VERİLDİ

Olayla ilgili açıklama yapan Erol Afacan, eczanelere yönelik şiddeti asla kabul etmediklerini belirterek, “Eczaneme yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucunda eczanemin camları kırılmış ve içerdeki bilgisayarlara zarar verilmiştir. Bu olay, yalnızca şahsıma değil, aynı zamanda halk sağlığı hizmeti sunan tüm eczacılık camiasına yönelik bir tehdit ve saldırı olarak değerlendirilmelidir” dedi.

‘ECZANELER, GÜVEN VE HUZURLA ÇALIŞMASI GEREKEN SAĞLIK KURULUŞLARI’

Eczanelerin halkın en yakın sağlık danışmanları olarak hizmet sunan, güven ve huzurla çalışması gereken sağlık kuruluşları olduğunu vurgulayan Afacan, “Bu tür saldırılar yalnızca eczacılara değil, halk sağlığına da zarar vermektedir. Halkın ilaca erişimini sağlamak, ilaç kullanımı konusunda danışmanlık yapmak ve acil sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmak gibi hayati bir görev üstlenen eczanelerimizde meydana gelen şiddet olayları, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” diye konuştu.

‘ECZANELERİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA CİDDİ BİR ZAAFİYET OLDUĞU ORTADA’

Afacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu üzücü olay, sağlıkta şiddetin eczacılık mesleğine olan yansımalarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hekimlere, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yanı sıra, eczanelerimizde meydana gelen bu tür olaylar, sağlıkta şiddetin yaygın ve çok boyutlu bir sorun olduğunu açıkça göstermektedir. Eczanelerin güvenliği konusunda ciddi bir zaafiyet olduğu ortadadır.

Eczanelerimize yönelik şiddetin önüne geçmek için yetkililerin daha etkin önlemler alması gerekmektedir. Özellikle, eczanelerin güvenlik kameralarıyla donatılması, alarm sistemlerinin teşvik edilmesi ve emniyet güçlerinin bu tür olaylara hızlı müdahale etmesi, eczacılarımızın güvenle hizmet sunmasını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR VE ÇAĞRI

Bu olayda hızlı bir şekilde müdahale ederek güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Ancak bu tür olayların önlenmesi için daha kapsamlı ve sistematik önlemler alınması gerektiğine inanıyoruz.

‘CAYDIRICI YASAL TEDBİRLER ALINMALI’

Buradan yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Eczanelerimizin güvenliğini sağlamak için özel düzenlemeler yapılmalı ve şiddeti önleyici caydırıcı yasal tedbirler uygulanmalıdır. Sağlıkta şiddetle mücadelede eczaneler özel bir kapsama alınmalıdır. Toplumun en kolay ulaşabileceği sağlık danışmanı olan eczacılarımızın güven içinde hizmet sunabilmeleri için gereken tüm adımlar atılmalıdır.

Eczacılar olarak bizler, halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakârca çalışıyoruz. Sağlıkta şiddetle mücadele, sadece bir meslek grubu için değil, tüm toplum için bir gerekliliktir. Bu konuda farkındalık yaratılması ve caydırıcı önlemlerin alınması için sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz.

Tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın güvenli bir çalışma ortamında hizmet sunabilmesi için kamuoyunu duyarlı olmaya, yetkilileri ise daha etkin adımlar atmaya davet ediyoruz.”