Çorum Belediyesi, Erzurum Dede Caddesi’nin Karayolları binası arkasında kalan kısmında yol genişletme çalışmalarına başladı.

Çalışma tamamlandığında 992 metrelik yolun tamamı 35 metre genişliğine sahip bulvar haline gelecek.

Çorum’da ulaşımın rahatlaması için mevcut yolları yenileyen ve yeni yollar açan Çorum Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Daha önceden büyük bir kısmı yapılan Erzurum Dede Caddesi’nin Karayolları Şube Müdürlüğü arkasında kalan kısmında da genişletme çalışmaları başladı.

Çalışma tamamlandığında Fevzi Çakmak 3. Cadde’den başlayıp Ankara Yoluna kadar uzanan 992 metrelik yolun tamamı 35 metre genişliğine sahip olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum Belediyesi, ‘Ulaşılabilir Şehir’ vizyonu doğrultusunda yeni ve ferah yollar oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Mimar Sinan Mahallesi’nden Ankara Yoluna uzanan Erzurum Dede Caddesi’nde Karayolları Şube Müdürlüğü arkasında kalan kısımda yol genişletme çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Aşgın “Karayolları Şube Müdürlüğü’nün bahçe duvarlarını geriye çekerek yola dahil ediyoruz. Böylece, Sanayi Sitesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nden Osmancık Yolu ve Buharaevler İstikametine gitmek isteyenler, Erzurum Dede Caddesi, Fen Lisesi Caddesi, Akpınar Caddesi, Akşemseddin Caddesi ve Çiftlik Pınarı Caddesi güzergâhından daha hızlı ulaşım sağlayabilecekler” dedi.

Ulaşılabilir şehir vizyonu kapsamında birçok yerde yeni caddeler açtıklarını belirten Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimizin güvenle ve hızlı olarak seyahat edebilmeleri için aynı anda birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)