Milliyet’in haberine göre, hedefe 2019’da CHP’ye kaptırılan belediyeleri geri almayı ve 81 ilde oylarını artırmayı koyan AK Parti, bugüne kadarki seçimlerde açıklanan vaatler, kullanılan kampanya dili gibi başlıkları analiz edecek, Mart 2024 seçimleri için kurulacak söylemi de buna göre şekillendirecek.

Bu kapsamda Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta’dan oluşan strateji ekibi bugün kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul özelinde yapılacak çalışmaları değerlendirecek ekip, yapılan son anketleri ele alarak sorunları tek tek inceleyecek.