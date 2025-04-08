Ahlatcı Çorum FK’da yarın oynanacak Erzurumspor maçı kadrosu 22 kişi olarak açıklandı.

Dün yapılan antrenmanın ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı tarafından açıklanan maç kadrosunda cezalı futbolcular Ferhat Yazgan ve Atilla Turan ile sakatlığı devam eden Geraldo bulunmuyor.

Erzurumspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Hasan Hüseyin Akınay, Ahmet Kıvanç, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Loick Landre, Zargo Toure, Eren Tunalı, Erkan Kaş, Tunahan Ergül, Coşkun Diniyev, Atakan Cangöz, Durel Avounou, Ozan Sol, Atakan Akkaynak, Burak Süleyman,. Eren Karadağ, Suat Kaya, Ahmethan Köse, Ali Akman, Thomas Verheydt, Hasan Ege Akdoğan ve Mahmut Güler.