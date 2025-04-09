Erzurumspor bugün sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı.

Mavi beyazlı takımın kendi tesislerinde yaptığı çalışmada Teknik Direktör Hakan Kutlu Çorum FK maçının son oyun taktiğini yaptırdı ve futbolculara mevkisel uyarılarda bulundu.

Erzurumspor’un dün yaptığı çalışma sonunda Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri takıma tatlı ikram ettiler ve bugün oynanacak Çorum FK maçında başarılar dilediler.