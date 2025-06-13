İHA

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde, korkunç bir olay meydana geldi.

Cadde üzerinde yürüyen bir kadın, bir şahıs tarafından takip edildiğini düşünerek kocasını aradı.

Olay yerine gelen kocası, şüpheli şahısla tartışmaya başladı.

"DAKİKALARCA DÖVDÜ"

Sinirlerine hakim olamayan koca, şüpheli şahsı, "Sen kimi takip ediyorsun?" diyerek dakikalarca dövdü.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Dayak yiyen adam kanlar içinde kalırken yaşanan o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, olay yerine gelen kocanın, karısını takip ettiği iddia edilen şahsı dakikalarca dövdüğü anlar yer aldı.