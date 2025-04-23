İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Cihannüma Mahallesi'nde yer alan bir kafeye gelen Cengiz Ş. ve eşi bura oturarak zaman geçirmeye başladı.
ARKASINDAN YAKLAŞIP ATEŞ ETTİ
Bu sırada kapüşon giyen K.N, arkasından yaklaştığı Cengiz Ş.'ye tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan Cengiz Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
15 Nisan'da meydana gelen olayın ardından Edirne üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan zanlı K.N. İstanbul'a getirildi.
TUTUKLANDI
İstanbul Adliyesi'ndeki soruşturma savcılığında ifadesi alınan şüpheli K.N, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: haberler.com