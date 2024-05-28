Toplumun sözcüsüdür, şair - yazar / Her konuda bir kelam söyler, yazar / Altında bir şeyler aramayın sakın / Sonra incinir, üzülür belki de kızar

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Ahvaline kurban olduğum nedir bu hal? / Hiç bahar gelmeyecek mi, bizim ellere / Ne zaman dönüp baksam mahcemaline / Gök gürler, şimşek çakar, yıldırım düşer yine

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Bilmiyorum, bir gün sende beni unutur musun? / Vefa ağacının dibine zehir atıp kurutur musun?

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Hiç ihtiyacı yoktur maddiyata / Olanı harcasa zaten yeter ona / Ya birde muhtaç olsa sana / Muhtaç etmesin Yaradan, / İnsanı, insan olmayana

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Bir memleket, bir sen / Ah bunu bir de bilsen /

Ölsem taviz vermem / Bir memleket bir sen

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Ne zaman ilçeye gelsem / Seni görürüm rüyamda / İçime hep bir sızı düşer / Sabah uyandığımda / Bilmem nedendir ki, / Vicdan yaparım birde / Suçum günahım yok desem de / İnanmam işte kendi dediğime / Anne… Anne… Anne

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Sana bir şiir yazacağım / Bir ömrü içine saracağım / Şimdilik gün, saat meçhul / Ama ben okurken sen gül / Gül ki, kıskansın bizi Bülbül

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Saatler, günler, aylar, yıllar geçer / Beklersin ki, dağılsın kara bulutlar / Filizlensin artık yeniden umutlar / Ama heyhat! Bak yine nafile / Galiba herkes rahat yerinde / Lisani halle diyorlar, bana ne

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Göz görür, gönül ister, bir selam bekler / Boşa mı gitti, verdiğim bunca emekler / Ne oldu ki sana, selamı kestin benden yana / Sakın ola aldanma, şu dünyanın cafcafına

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Halime bak hayalime bak / Dökülüyor yaprak yaprak / Zamanı gelince çalar toprak / Haberin var mı?

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Halim hayalim değişti / Hüzün peşimden yetişti / Zihnim de iyice karıştı / Haberin var mı?

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Kaç bahar geçti gelmedin / Bir selam bile vermedin / Bunu hak edecek neyledim? / Haberin var mı?

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Şair ne desin bu işe / Çare bulamaz ki gidişe /

Örnek almasın kimse / Haberin var mı?

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Dinmez gözümün yaşı / Altın olsa toprağı taşı /

Ahım inletiyor arşı / Haberin var mı?

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Genç yaşta gelin oldun / Benim değil elin oldun / Ne hallere kondun / Haberin var mı?

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Hayallerim kaldı yarım / Hüzün havuzundayım / Kurtulmaktır amacım / Haberin var mı?

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Gülen yüzüm soldu / Olanlar hepten oldu / Bu hayat beni yordu / Haberin var mı?

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Zamanla tükeniyor ömür dediğin / Gidiyor uzaklara sevdiğin sevmediğin / Ve hüzünle, arkasından bakıp kalıyorsun / Dönecek mi dönmeyecek mi bilmediğin

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Kim bilir, / Kul emekli olsam mı diye düşünür / Azrail, kulun ruhunu alsam mı diye düşünür

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