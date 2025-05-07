U 19 Bölgesel Gelişim Ligi play-off maçında Ahlatcı Çorum FK ile Sebatspor arasındaki maçta çok sayıda eski dost bir araya gelerek hasret giderdi.

İki sezon Çorum FK forması giyen ve halen Erzincanspor’da futbol oynayan Yasin Dülger bu maçı izlemek için Tokat’a geldi. Sebatspor’da forma giyen yeğeni Arda Usta’yi izlemek için gelen Yasin Dülger Çorumspor’da forma giydiği dönemden tanıdığı Sinan Özdilli ve Mustafa Ercan ile sohbet etti ve hasret giderdi.

Yine Çorumspor’da oynadığı dönemdeki futbolu ile camianın büyük takdirini kazanan Tokat’lı Fatih Özdemir de bu maçı izledi.

Fatih Özdemir Çorumspor’da birlikte forma giydiği halen Çorum FK U 17 Gelişim takımı Teknik Direktörü olarak görev yapan Yaşar Kabakçı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Ercan ile birlikte sohbet etti ve hasret giderdiler.