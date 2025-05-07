Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi play-off ilk tur rövanş maçında Çorum Belediyespor bugün Giresun’da ikinci tur vizesi için mücadele edecek.

Çorum Belediyespor İr-Ay Giresun Kerassuspor ile ikinci maçta ikinci tura yükselmek için mücadele edecekler.

İlk maçta hafta sonu evinde zorlu bir mücadele sonunda rakibini 71-69 yenen Çorum Belediyespor bu akşam saat 18.30’da 19 Eylül Spor Salonu’nda İr-Ay Giresun Kerassuspor ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bugünki maçı kazanması veya bir sayı farkla yenilmesi halinde bile ikinci tura yükselecek.

Maçın baş hakemliğini Osman Can Gündoıdu yaparken 1. Yardımcı hakem Hüseyin Mert Şener 2. Yardımcı hakem ise Kadir Berdan Şeker maçta temsilci olarak ise Mehmet Serdar Çözeli görev yapacak.