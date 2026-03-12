Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sun-ka Kağıt Firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Sun-ka Kağıt Firması Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin arasında eski hükümlü ve yükümlülerin iş kanunu hükümlerine göre çalıştırılarak, kişisel gelişimlerini desteklemek iyileştirilmelerini sağlamak, iş ve istihdam olanağı sunarak yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

OSB’de bulunan Sun-ka binasında düzenlenen imza programına Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Aksoy, Sun-ka Kağıt Firması Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova katıldı.

Başsavcı Suat Arslan, “Yükümlü ve eski hükümlülerin iyileştirilerek topluma kazandırılmalarını sağlayıp kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı birer birey olmaları amacıyla istihdam edilmelerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda desteklerinden ötürü Sun-ka Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin’e, basın mensuplarına ve çalışmaları yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ederim.” dedi. Salih Zeki Öztekin’de, “Bu protokol kapsamında, bir Sungurlulu olarak hemşehrilerimize destek olmak amacıyla suçla ilişkisi olan kişilerin toplumla bütünleşmelerine yardımcı olmak için Başsavcılığımızın ve bizim uygun göreceğimiz hükümlülerin şirketimiz bünyesinde çalışmalarına imkan vereceğiz. Bu tür çalışmaları sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve buradan ilçemiz nezdinde ve ülkemiz genelindeki tüm iş adamlarımızın da hükümlülere destek olmalarını bekliyoruz.” diye konuştu. Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Öztekin’e Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan filografi kursuna katılan yükümlülerin yapmış olduğu Türk Bayrağı tablosunu hediye etti.