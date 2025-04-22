Tekvando İl Temsilciliği görevine yeniden atanan İshak Kapçeli yönetiminde düzenlenen ilk il birinciliğinde bu branşta il temsilcisi olarak görev yapan isimlere plaketleri verildi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ümitler il birinciliği müsabakaları ödül töreni öncesinde ismi verilen Yılmaz Gül ve tüm spor camiası için kuran okunmasının ardından İl Temsilcisi İshak Kepçeli tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri Erdoğan Şahinci, Selim Kefçeli alırken rahmetli Yılmaz Gül’ün plaketini ise kızı Dilek Gül aldı.

Plaket hazırlanan Nusret Çırak ve Mustafa Kanat törene katılmadılar.

Dilek Gül’den teşekkür

Rahmetli Yılmaz Gül’ün kızı Dilek Gül babası adına düzenlenen bu il birinciliği için katkı veren herkese teşekkür etti. Dilek Gül, ödül töreninin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su mesajı yayınladı: ‘Sevgili Babam Yılmaz Gül anısına düzenlenen bu anlamlı güne öncelikle,fikri ve duruşuyla önderlik eden, ince düşünceleri ve nazik davetleri ile şahsımı onurlandıran, kıymetli Hocamız Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli, nezdinde programın düzenlenmesine katkı ve programa katılım sağlayan, üst kadrodan alt kadroya spor camiasının tüm saygıdeğer isimleri, antrenör, hakem ve genç sporcularımıza, .İlhan Aşkın'a son olarak babamın tüm kadim dostları ve meslek hayatı boyunca birlikte yürüdüğü yol arkadaşı Hüseyin Üstündağ Hocamıza beraberinde adını sayamadığım tüm dostlarına sonsuz saygı Ve minnetlerimi sunuyorum’ dedi.