Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, sigara firmalarının haksız uygulamaları karşısında esnafın zor durumda kaldığını, esnafın komisyonsuz sigara satarken firmaların esnaftan komisyon aldığını söyledi.

Esnafın müşteriden komisyon kesmesi halinde müşteriyle tartışmasına ve şikayet olması halinde ise cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirten Oda Başkanı Şanal, esnafın sigaradan kar marjının yüzde 4,5 ile sınırlı olduğunu, kredi kartı komisyon oranının da yüzde 4,5 olduğu için sigara satan esnafın sigaraya bağlamış olduğu sermayeden kar etme şansının bulunmadığını kaydetti.

Konunun çözülmesi için Ticaret Bakanlığı’na yazı gönderen Özkan Şanal, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

‘’Bakkal, büfe, kuruyemişçi ve tekel bayi üyelerimizden odamıza gelen talepler doğrultusunda, sigara firmalarının haksız uygulamaları karşısında esnafımız zor durumda kalmaktadır.

Esnafımız komisyonsuz sigara satarken firma esnaftan komisyon almaktadır. Esnafın müşteriden komisyon kesmesi halinde müşteriyle tartışmasına ve şikayet olması halinde cezai yaptırımlarla karşı karşıyadır.

Öte yandan esnafımız sigara satışından komisyon alırsa cezaya tabi tutuluyor ancak firmalar için böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca esnafın sigaradan kar marjı yüzde 4,5 ile sınırlıyken kredi kartı komisyon oranının da yüzde 4,5 olması kazançla komisyonun aynı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla sigara satan esnafın sigaraya bağlamış olduğu sermayeden kar etme şansı kalmıyor.

Sigaraya gelen zamlardan dolayı ürün tedarik maliyetleri artmış, küçük esnafın yıllık gelir vergisine geçme süresi hızlanmış üstüne birde muhasebe ve vergi yükleri eklenmiştir. Esnafımızın hem ürün tedariki aşamasında yaşadığı sıkıntılar hem de satış yaparken yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında sigara satışı sürdürülebilirliği kalmamıştır.

Küçük esnafımızın yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle ticareti durma noktasına gelmiş, zincir mağazalarla rekabet yapma ve ayakta kalma şansı azalmıştır. Üyelerimiz tarafından Odamıza yapılan şikayetler sonucunda Odamıza baskı artmaktadır. Saymış olduğumuz sorunların çözümü konusunda gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.’’

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ayrıca, gece saat 22.00’den sonra alkol satışının yasak olduğunu hatırlatarak, esnafa ağır cezai yaptırımların olduğunu, bu yüzden müşterilerin alkol satışı yapılması ısrarından vazgeçmelerini istedi.