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Eşref Hoca Caddesi’nde devam eden kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Aşgın “Buradaki yaya kaldırımlarında engelli çizgisi yoktu. Engelli çizgisini oluşturarak, kendi desenimizle kendi taşımızla Anadolu kilimi gibi dokuyacağız. Modelini ve şeklini biz belirliyoruz. Kaldırımlarımız Türkiye’nin en güzel kaldırımları olacak” ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şu anda tüm mahallelerde çalışma yaptığını dile getiren Aşgın, “Tüm mahallelerimize eşit ve adil hizmet anlayışımızın gereği olarak birçok caddemizde, sokağımızda ciddi bir asfalt çalışması yaptık. Hava koşulları müsaade ettiği sürece de bu asfaltla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Ama özellikle bu yıl ara sokaklar ve bütün mahallelerimizde hummalı bir şekilde tretuar ve bordür çalışmasına başladık”şeklinde belirtti.

Eskiyen kaldırımlardan söktükleri taşları da değerlendirdiklerini açıklayan Aşgın, “Eğer eski bordür taşlarımız tekrar kullanabilecek durumdaysa bunları topluyoruz. Depomuza götürerek başka yerlerde bunları kullanma imkânımız olacak” dedi.