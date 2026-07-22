Çorum Belediyesi, Eşrefhoca Caddesi’nin Çevreyolu istikameti ile Anadolu 4. Sokak kesişiminin geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Üçtutlar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek atıksu hattı yapım çalışmaları kapsamında, 23 Temmuz Perşembe günü saat 08.00 itibarıyla Eşrefhoca Caddesi ile Anadolu 4. Sokak kesişiminde kazı çalışması yapılacağı belirtildi.
Çalışmalar süresince: Eşrefhoca Caddesi’nin Çevreyolu istikameti ile Anadolu 4. Sokak kesişimi geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, ulaşımda alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica olunur." denildi