Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisinin Novorossiysk açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğraması sonucu yaralanan iki mürettebattan 21 yaşındaki genç, yaşadıkları dehşeti anlattı.

Gemide yaralanan mürettebatın tahliyesi için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait helikopter Samsun'dan havalandı.

Gemiye ulaşan ekipler, iki yaralıyı alarak Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirdi.

Yaralılardan biri 112 hava ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri ise Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

21 YAŞINDAKİ ÇORUMLU ENES SALDIRIDA YARALANDI

Şehir hastanesinde tedavi altına alınan 21 yaşındaki Çorumlu Enes Torun, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Yaralı genç, "Gece 01.30 sıralarında vardiyamdan kalkmıştım. Dron ile kamaramı vurdular. Beni enkaz altından çıkardılar. Revirdeyken ikinci patlama oldu. Güverteyi tamamen patlattılar. Orada ölü ve yaralılar oldu. Benim dışımda iki yaralı, bir ölü var" dedi.

Diğer yaralı Ufuk Cihan Yılmaz'ın ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.