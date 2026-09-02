Gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un 43. kitabı “Anadolu’da Dört Veli, Dört Tarik”, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında okuyucuyla buluştu.

Ethem Erkoç, gazetemizi ziyaret ederek yeni kitabını Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a takdim etti.

“Anadolu’da Dört Veli, Dört Tarik” adlı eserde, Anadolu irfan geleneğinin öne çıkan temsilcileri Mevlana Celaleddini Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli ve Somuncu Baba’nın hayatları ile düşünce dünyaları ele alınıyor.

Eserde dört önemli şahsiyetin Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesine katkıları ile Çorum’la olan bağlantılarına da yer veriliyor.

‘YAŞADIKLARI KENTE MÜHÜRLERİNİ VURDULAR’

Kitap hakkında bilgi veren Erkoç, bu isimlerin yaşadıkları kente mührünü vurmuş Anadolu erenleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Anadolu’yu bir asa, bir dağarcıkla dolaşıp insanların gönüllerini fetheden ve sevgi seliyle kalpleri kuşatan dervişlerin sayısı pek çoktur. Ama onların içinde bazıları vardır ki yaşadığı bölgeden başlayarak tüm Anadolu’ya ve hatta Osmanlı coğrafyasına ışık götürmüşlerdir. İşte o ulu kişileri öncelikle zikretmek gerekir.

DÖRT VELİ, AYNI KÖKTEN GELEN BİR İRFAN YOLU

Konya deyince Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi, Kırşehir deyince Ahi Evran-ı Veli’yi, Nevşehir deyince Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Ankara deyince Hacı Bayram-ı Veli’yi hatırlarız. Hacı Bayram-ı Veli’yi hatırlayıp da Somuncu Baba’yı anmadan geçemeyiz. Çünkü onlar, yaşadıkları kente mührünü vurmuş Anadolu erenleridir. Oradan tüm dünyaya mesajları ulaşmıştır.

Pek çok tarikat büyüğü, şeyh ve mürşidini rahmetle anmakla beraber özellikle bu dört veliyi ayrı başlıklar altında sunmayı tercih ettim. Zira dördünün de temeli aynı, çabası aynı, hedefi aynı, hatta kökeni de aynıdır. Onun için birlikte zikredilmeleri uygun ve elzemdir. Hepsinin Anadolu’nun tüm şehirlerinde izleri, temsilcileri vardır ve dergahları da kurulmuştur. Bu bağlamda dört velinin Çorum’da da temsilcileri ve etkileri vardır.

DÖRT VELİNİN ÇORUM’DAKİ İZLERİ

İşte bu nedenlerle bu dört veliyi ve onlar adına kurulmuş olan tarikatları kısaca sunmaya çalıştık. Bu tarikatların Çorumla ilgilerini ve buradaki izlerini anlatmaya çalıştık.

Biz de bu büyük insanları ve oluşturdukları kutlu yolu “Anadolu’da Dört Veli ve Dört Tarîk” adıyla okuyucularımıza sunmak istedik. Yüce Allah’ım, bizleri onların şefaatine nail eylesin.

Bu yayının basımında desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Yağbat’a ve Kent Arşivi çalışanlarına teşekkür ederim.”