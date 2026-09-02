Bir dönem Çorum FK, forması giydikten sonra Belçika'ya transfer olan Kadir Seven, Türkiye'ye geri döndü.

2024-2025 sezonunda Giresunspor'dan 10 milyon lira bonservis bedeli ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayınca geçtiğimiz sezon Belçika'nın SV Zulte Waregem takımına transfer olan Kadir Seven, 1 yıl aranın ardından geri Türkiye'ye döndü.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Vanspor, Kadir Seven'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

23 yaşındaki genç stoper Belçika ekibinin U 23 takımında sadece 4 kez forma giydi. A takımında ise hiç süre alamadı.