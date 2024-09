Gazetemiz yazarlarından eğitimci Ethem Erkoç’un 38. kitabı “İslam Kültüründe Besmele Hamdele Salvele” yayınladı.

Ethem Erkoç’un gazetemizde yayınlanan “İslam Kültüründe Besmele Hamdele Salvele” isimli makalelerini okuyan gazetemiz yazarlarından merhum Abdulkadir Ozulu’nun “mutlaka kitap haline getirilmeli” tavsiyesi yıllar sonra gerçekleşti.

Ethem Erkoç, “İslam Kültüründe Besmele Hamdele Salvele” makalesini kitap haline getirdi. 94 sayfadan oluşan kitap Gülnar Yayınlarından çıktı.

Ethem Erkoç, kitabın arka kapağında içerik hakkında şu bilgileri verdi:

“Bir Müslüman herhangi bir işe başlamadan önce Besmele çekmekle "Herhangi bir varlık adına değil, Rahman ve Rahim olan Allah adına, O'nun rızası ve O'nun izniyle başlıyorum" demek ister. Helal olan her lokmaya, her eyleme Besmele ile başlamak Allah'ın emridir. Yenilmesi helal olan bir hayvanın etinin bile yenilebilmesi için bile Besmele ile kesilmesi şarttır. Besmele, müminin koruyucu zırhıdır. Besmelesiz her işe şeytan karışır düşüncesi boşuna değildir. Yemeğin ve işin bitiminde Allah'a hamd, verdiği nimetlere şükretmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de "hamd" kelimesiyle, "Âlemlerin Rabbine hamd" ile başlar. Onun içindir ki şükretmeyi bilmeyene nankör denilir. Cenab-ı Hak "Bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin" buyuruyor.

Allah'ın son peygamberi, âlemlere rahmet olarak gönderilen, hem insanların hem de cinlerin resulü olan Hz. Muhammed'e salat-ü selam getirmek, hem Allah'ın emri hem de Peygamber Efendimizin bizden beklentisidir. Müslüman her işe Besmele ile başlar, hamd ve şükür ile bitirir. Resul-i Ekrem'in anıldığı her yerde salat ve selam getirmeyi ihmal etmez. Bu anlayış, İslam kültürüne iyice yerleşmiştir.”

Kitabı satın almak isteyenler, Gülnar Yayınlarından ve internet üzerinden ulaşabilir.