Çorum Belediyesi araç filosuna 8 yeni otobüs daha kattı.

Göreve geldikleri günden bu zamana kadar Çorum’da toplu taşımayı daha rahat ve konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 8 yeni aracın daha alındığını ve kısa süre içerisinde seferlerine başlayacağını belirterek, “Ulaşımda hemşehrilerimizin daha konforlu ve rahat yolculuk yapmaları adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Toplu ulaşımda kaliteyi artırmak adına satın aldığımız 8 otobüsümüzü filomuza dahil ettik. Bu araçlarımızdan 3 tanesi 8.5 metre, 5 tanesi ise 12,5 metre. Aldığımız yeni araçlarla birlikte artık toplu taşımada miladını dolduran araçları devre dışı bırakacağız. Ayrıca mahalle yoğunluğuna göre sefer sayılarında değişiklikler yapabileceğiz” dedi.