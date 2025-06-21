Çorum’da Serebral palsi (hareket bozukluğu) hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Ceylin Taşkıran isimli öğrenci, evde eğitim hizmetiyle ortaokul eğitimini başarıyla tamamladı.

Küçük Ceylin’in mezuniyet sevincine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da ortak oldu.

Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi olan Ceylin Taşkıran, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle örgün eğitime devam edemedi.

Ancak pes etmeyen Ceylin Taşkıran, evde aldığı eğitimle ortaokul öğrenimini başarıyla tamamladı ve mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

Ceylin’in karnesini ve mezuniyet belgesini İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar takdim etti. Duygusal anların yaşandığı törende Çağlar, Ceylin’i azmi ve başarısından dolayı tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar yaptığı açıklamada: “Millî Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, her bir öğrencimizin eğitim hakkına erişimini sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirmek en temel görevlerimizdendir. Sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerimize evde eğitim imkânı sunuyoruz” dedi.

Çorum'da halen 21 öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlandığını belirten Cemil Çağlar, 64 öğretmenin bu süreçte özveriyle görev aldığını vurguladı. Çağlar sözlerini şöyle sürdürdü: “Evde eğitim hizmetimiz, çocuklarımızın eğitim hakkından mahrum kalmadan kendi ortamlarında nitelikli eğitim almalarını sağlıyor. Bu modelle öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal-duygusal gelişimleri destekleniyor ve geleceğe daha güçlü hazırlanmaları amaçlanıyor”

Azmiyle herkese örnek olan Ceylin’in başarısı, evde eğitim sisteminin önemini gözler önüne serdi.