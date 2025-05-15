Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Bilal Ç. (32) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilal Ç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

20250515 2 69043924 112929870 PreviewAmeliyata alınan Bilal Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: Anadolu Ajansı