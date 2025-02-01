Bartın'da evinin tuvaletinde ölü olarak bulunan şahıs son yolculuğuna uğurlandı.
Bartın Kırtepe Mahallesi 714 sokakta iki katlı evin üst katında yalnız yaşayan ve şehrin sevilen esnafları arasında bulunan 47 yaşındaki Özcan Ekinci, 2 gün önce evinin tuvaletinde ölü bulunmuştu.
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ekinci, dün ikindi namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Ekinci'nin cenazesi, dualarla Topluca Köyü Merkez Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Editör: İhlas Haber Ajansı