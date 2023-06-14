Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlenecek olan çiftlere yerel esnaftan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Çorumlu esnaflara yeni sezonda hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunan Oda Başkanı Şimşek, düğünlerin başlamasıyla birlikte piyasanın da hareketleneceğini söyledi.

Düğün yapacak olan vatandaşların gelinlik, damatlık, abiye, kılık-kıyafet ve ayakkabı alışverişlerinde özellikle yerel esnafı tercih etmelerini isteyen Necati Şimşek, yerel esnaftan yapılacak alışverişin Çorum için bir katma değer oluşturacağının altını çizdi.

Ayrıca esnaftan Çorum'da yeni ev kuracak çiftlere her konuda yardımcı olmalarını isteyen Şimşek, evlenecek çiftlere de bir ömür boyu mutluluklar diledi. (Haber Merkezi)