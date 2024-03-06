Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi günü oynayacağı Eyüpspor maçının seyahat programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım cuma akşamı Merzifon’dan uçacak maçın ardından ise karayolu ile Çorum’a dönecek.

Eyüpspor maçının hazırlıklarını cuma günü saat 13.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Ahlatcı Çorum FK akşam yemeğinin ardından saat 18.30’da Merzifon’a gidecek.

Saat 20.00 uçağı ile İstanbul’a gidecek olan kırmızı siyahlı takım saat 22.00 sıralarında kalacağı otele yerleşecek.

Cumartesi günü saat 19’da Eyüpspor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu maçın ardından uçak saati uymadığı için karayolu ile Çorum’a dönecek.