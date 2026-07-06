Çorum FK'da forma giyen Kenan Fakılı'nın kardeşi İlhan Fakılı Beşiktaş'a transfer oldu.

Çorum FK'da geçtiğimiz sezon 2.Lig ekibi Maraş İstiklalspor'a kiralanan Kenan Fakılı'nın kardeşi İlhan Fakılı Çorum FK'nın Süper Lig'deki rakiplerinden Beşiktaş'a imza attı.

Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Çorum FK ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Fakılı ile Beşiktaş'a imza atan kardeşi İlhan Fakılı Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.