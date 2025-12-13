Ermobi Mobilya Sahibi Fatih Erdal, 2026 yılının Ocak ayında yapılacak olan Oda Başkanlığı seçimleri öncesi Mobilyacılar Odası Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

ESNAFIN MEMNUNİYETSİZLİĞİ BENİ BU YOLA İTTİ

Oda Başkanı seçilmesi halinde şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla oda üyesi esnafın haklarını savunmayı hedeflediğini belirten Fatih Erdal, mevcut yönetimin uzun süredir görevde olmasının oda yapısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Oda üyelerinin sorunlarının çözümü başta olmak üzere hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Erdal, esnaftan gelen memnuniyetsizlik nedeniyle tekrar aday olmaya karar verdiğini dile getirdi.

DEMOKRATİK VE KATILIMCI YÖNETİM VURGUSU

“Daha demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek ve esnafımızın haklarını korumak için bu meşakkatli yola çıktık” diyen Erdal, oda üyesi esnafın sorunlarını yakından bildiğini, daha aktif, çözüm odaklı ve birleştirici bir yönetim anlayışıyla göreve talip olduğunu kaydetti.

MESLEKİ GELİŞİM PROJELERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Ortak akılla yönetim hedeflediklerini söyleyen Fatih Erdal, özellikle üye eğitimleri, usta–çırak ilişkileri ve mesleki gelişim projelerine ağırlık vereceklerini aktardı.

ODA ÜYELERİNE BİRLİK ÇAĞRISI

Odayı yeniden güçlü bir konuma taşımayı amaçladığını belirten Erdal, tüm oda üyelerini birlik olmaya çağırdı. Erdal, yaklaşan seçimlerin Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını diledi.