Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bodrumspor'un süper lige çıkmasının ardından önemli açıklamalar yaptı.

İSTİFA ETMEYE HAZIRIM

Oğuzhan Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Final maçına gölge düşmemesi adına bu zamana kadar açıklama yapmadım. Oynadığımız iki yarı final maçında olanlar normal görülüyorsa bugün başkanlıktan istifa edeceğimi bütün Türkiye önünde açıklıyorum. Bir memleketin kaderiyle oynandı. Küçücük çocukların gözyaşlarına sebep olanlar hesap gününü beklesinler."