Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu.
Final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe, set vermeden kazandı
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de baskınlığını sürdüren sarı-lacivertliler 25-22 ile durumu 2-0'a getirdi.
Tempolu geçen üçüncü sette de üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe 27-25 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Üst üste ikinci şampiyonluk
Bu sonucun ardından, 40. sezonu oynanan ligde sarı-lacivertliler üst üste ikinci, toplamda yedinci kez şampiyonluğa ulaştı.