Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor ile bu sezon da harika işlere imza atan Arda Turan için geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk devreye girmiş, taraflar Londra'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti.

ORTALIK KARIŞTI

Tüm bunlar yaşanırken Arda Turan için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den hiç beklenmedik bir talip çıktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a olan ilgisi dışında 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig'den bir takımın da talebi bulunuyor. Haberin detaylarında Arda Turan'a talip olan Süper Lig ekibinin adı verilmezken, bu takımın Mourinho'dan beklenen performansı alamayan ve yeni sezona yeni bir hoca ile başlayacağı konuşulan ' Fenerbahçe' olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI GECE YARISI YALANLADI

Arda Turan ile olan yakın dostluğu bilinen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan konuyla alakalı olarak gece yarısı bir yalanlama gelse de sosyal medyada bu iddia gündem oldu.

Ilıcalı açıklamasında "Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama;