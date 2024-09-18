Son dönemde öldüğü yönündeki iddialar sık sık gündeme gelen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Terör örgütünün resmi yayın organı herkul.org'den yayımlanan video kayıtlarında Fethullah Gülen'in yüzü başta olmak üzere vücudundaki şişlik dikkat çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE HİTAP ETTİ

Kayıtların ilkinde bir otomobilin ön koltuğunda görüntülenen ve oldukça sağlıksız bir izlenim veren Gülen'in, kapalı bir mekanda çekilmiş bir diğer görüntüsünde ise terör örgütü üyelerine hitap ettiği görülüyor.

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

15 Temmuz​ hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Fethullah Gülen’le ilgili geçtiğimiz ay ortaya öldüğü yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada yayılan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya​ eyaletinde bulunan çiftliğinden ayrıldığı belirtilen Gülen’in kalp krizinden öldüğü iddia edilmişti.

Ancak bu iddianın hemen ardından terör örgütü üyeleri Gülen'e ait son fotoğraf karesini FETÖ'ye ait sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Fotoğrafta sandalyede oturan Gülen’in bembeyaz yüzü dikkat çekmişti.