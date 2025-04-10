Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig final grup merkezlerini açıkladı.

Çorum şampiyonu Arenaspor Tokat’ta 2. lige yükselmek için mücadele ederken aynı tarihlerde Çorum’da da dört takım mücadele edecek.

23-26 Nisan tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan bölgesel lig final grubu maçlarında Çorum Arenaspor ile birlikte Amasya Şehzadeler Voleybol, Samsun Volley Team ve Sivas Pars Akademispor takımları mücadele edecek.

Dört takımın mücadele edeceği final grubu maçları 19 grup merkezinde oynanacak ve birinci olan takımlar kadınlar voleybol 2. ligine yükselecek.

Aynı tarihlerde ilimizde yapılacak olan erkekler voleybol final grubunda ise Sivas Belediyespor, Çankırı Birlikspor, Tokat Gençlikspor ve Samsun Atakum Belediyespor takımları mücadele edecek.

Erkeklerde dokuz final grubu maçlarında tek devreli olarak oynanacak maçlar sonunda birinci olan dokuz takım 2. lige yükselecek.