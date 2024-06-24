Midi Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Nevşehir’de bugün başlıyor.

Çorum şampiyonu Çorum Belediyespor C grubunda mücadele edecek.

Dört grupta 16 takımın mücadele edeceği Midi Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası bugün gruplarda başlıyor. Üç gün sürecek olan grup maçları sonunda ilk iki sırayı alacak takımlar ikinci tura yükselecek.

Çorum Belediyespor Midi erkek voleybol takımı C grubunda Konya Büyükşehir Belediyespor, Denizli Cavidilspor ve Manisa Turgutlu Belediyespor ile yer aldı.

Nevşehir Gülşehir Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda Çorum Belediyespor bugün saat 13’de Denizli Cavidilspor ile karşılaşacak, Yarın saat 11’de Manisa Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak olan temsilcimiz grupta son maçında is e 26 Haziran’da Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Çorum Belediyespor midi erkek voleybol takımı antrenörü Hasan Serhat Erdoğan takım olarak bu zorlu şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkarak gidebilecekleri yere kadar gitmek olduğunu söyledi.