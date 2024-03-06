Kulüplü Midi Erkekler voleybol il birinciliğinde Çorum Belediyespor A takımı şampiyon oldu.

Çorum Belediyespor A takımı üç maçınıda kazanarak şampiyon oldu.

İlk maçında Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor ikinci maçında Çorum Gençlikspor’u da zorlanmadan 3-0 yenerek son maç öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Son maçında ise Çorum Belediyespor A takımı maça çıkmadığı için hükmen galip gelen Çorum Belediyespor A takımı Ali Hacıreceqoğlu, Yunus İsbir, Yavuz Düzgün, Mustafa İlikman, Oğuzalp Yener, Salim Dalyan, Necipq F Aykaç ve Bekir Dalyan’dan oluşan kadrosu ile set vermeden şampiyon oldu.

İl birinciliğinde son gün maçında Çorum Gençlikspor ile Sungurlu Belediyespor takımlarının ikincilik üçüncülük maçından 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 galip ayrılan Gençlikspor ikinci olurken Sungurlu Belediyespor ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.