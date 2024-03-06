Çorum’da Korfbol hakemlir kursu açılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Korfbol hakemlir kursuna başvuru sayası 40 kişiye ulaştığı zaman kurs açılacak.

Kursa katılmak isteyenlerre aranılan şartlar TC vatandaşı olmak, 40 yaşından büyük olmamak, en az lise ve dengi okul mezunu olmak, sağlık durumu hakemlik yapmaya elverişli olmak, spor ceza yönetmeliğinden ceza almamış olmak ve TCK 53. maddesine göre 1 yıldan fazla ceza almamış olmak gerekiyor.

Hakemlik kursu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Ali Haydar Teke’nin 5324380850 numaradan arayabilecekler.