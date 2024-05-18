Belediye İskilip Spor Kulübü güreşcisi milli sporcu Özdenur Özmez, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı.

Özdenur Ölmez, final karşılaşmasında Litvanyalı rakibini yenerek U15 62 kg kategorisinde Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.

BAŞKAN ÇİZİKCİ TEBRİK ETTİ

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de milli sporcunun başarısını kutladı.

Ölmez'i tebrik eden Başkan Çizikci, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Milli Sporcumuz Özdenur Özmez U15 62KG’da Yunanistan Avrupa Şampiyonası Final karşılaşmasında Letonyalı rakibi D.Markova'ı 8-7 mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak şehrimizi gururlandırmıştır.

Özdenur kızımızı ve Adem hocamızı tebrik eder nice zaferler ile ülkemize şampiyonluklar kazandırmalarını temenni ederim" dedi.