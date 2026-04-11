TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çorum Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyonluğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kazandı.

12 takımın mücadele ettiği grup maçları ve ardından oynanan yarı final maçlarını kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Alaca Belediyespor takımları finalde karşılaştı.

Final maçında rakibine fazla şans tanımayan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 25-13 ve 25-16’lık setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvada birincilik kupasının sahibi olurken Alaca Belediyespor ise ikinci oldu.

Yarı finalde kaybeden Dinamikspor ile Arenaspor takımları arasındaki üçüncülük dördüncülük maçında rakibini 25-21 ve 25-19’luk setlerle 2-0 yenen Dinamikspor üçüncülük kupasını alırken Dinamikspor ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu tarafından verildi.