Veteranlar Voleybol Turnuvasında finalin adı kondu. Yarı final maçlarını kazanan Osmancık Kaymakamlığı ile Erdemli Makina takımları finalde oynamaya hak kazandılar.

Voleybol İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Veteranlar Voleybol turnuvasında 6 grupta 24 takımın mücadelesi sonunda çeyrek final maçlarını kazanan dört takım yarı finalde karşılaştı.

İlk yarı final maçında Erdemli Makina ile AS Motor tatımları ilk finalist olmak için karşılaştı. Tecrübeli isimlerden kurulu kadrosu ile Erdemli Makina takımı 25-17 ve 25-21’lik setlerle 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci yarı final maçında ise Osmancık Kaymakamlığı ile Sungurlu Belediyespor takımları karşılaştı.

Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan maçı Osmancık Kaymakamlığı 25-22 ve 26-24’lük skorlarla 2-0 alarak finale yükselen takım oldu.