AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Çorum Gençliği Yeşil Sahalarda buluştu’ turnuvasında şampiyonluğu Yaren Mimarlık takımı kazandı.

Otuz takımın mücadelesi ile Mimar Sinan sahasında başlayan turnuvanın final maçı önceki akşam oynandı. Final maçını Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile davetliler izlediler.

Turnuvanın üçüncülük dördüncülük maçında Canlar takımı ile Arsenal FK takımları karşılaştı. Bu maçı 5-2 kazanan Canlar takımı üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçında ise Yaren Mimarlık ile Siyah Sancak takımları arasındaki zorlu maçı 2-1 kazanan Yaren Mimarlık takımı turnuvanın şampiyonluğunu kazandı. Final maçının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bugün burada gençlerimizin yalnızca sporla değil, aynı zamanda dostlukla ve kardeşlikle buluştuğu bir ortam oluşturduk. Bu tür etkinlikler, Çorum'un geleceğine umut oluyor ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız.” dedi.