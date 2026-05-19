Tarihinde ilk kez Süper Lige bu kadar yaklaşan Arca Çorum FK’ya desteklemek için Türkiye'nin dört bir yanındaki Çorumlular pazar günü Konya için plan yapıyor. Sosyal medya üzerinden organize olan Çorumlular bir çok ilden araç kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Merkezde ise bir çok firma güçleri oranında minibüs veya otobüs kiralayarak taraftarlara tahsis ederken Çorum Belediyesi ve Arca Çorum FK yönetiminin de kiralayacakları otobüslerle pazar günkü maça gitmek isteyen tüm Çorumluları Konya’ya götürmeyi planlıyor.

Öte yandan ilçe belediyeleri de maça gitmek isteyen taraftarlar için otobüs kaldıracaklarını açıkladılar. Bunlara hafta içinde yenilerinin eklenmesi bekleniyor,

Bilet satışı bugün başlayacak

Arca Çorum FK ile Esenler Erokspor arasındaki final maçının bilet satışlarının bugün başlaması bekleniyor. Bilet satışı konusunda yetkili olan Futbol Federasyonu Konya İl Spor Güvenlik Kurulu karanının ardından biletlerin bugün passolig üzerinden satışına onay vermesi bekleniyor. Bilet fiyatları ile ilgili olarak yetkili olan Futbol Federasyonu’nun bugün açıklama yapacağı öğrenildi,